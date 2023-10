Mano a Mano Afterwork théâtre Mérignac, 7 novembre 2023, Mérignac.

Mano a Mano 7 novembre – 2 décembre Afterwork théâtre Tarifs : 13 € – 18 €.

Le spectacle MANO A MANO a connu de nombreuses scènes en France, le festival d’Avignon, les festivals de théâtre de rue, des aventures hors des frontières (USA, Argentine, Danemark, Espagne, Suisse…). Il a conquis des milliers de spectateurs !

En un peu moins d’une heure, Pénélope Berthier et Gaston Lacouture vous entrainent sans temps mort dans différents univers dont un rendez-vous chez un dentiste infernal, un concours d’avions en papier des plus saugrenus, un tango des faubourgs de Buenos aires. Deux personnages touchants, entiers, terriblement drôles, qui n’hésitent pas à entrer dans tous les états que permet l’émotion.

Un spectacle visuel où la spontanéité et la liberté ouvrent la porte à l’improvisation et la communication permanente avec le public.

Afterwork théâtre Mérignac Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T20:30:00+01:00 – 2023-11-07T21:30:00+01:00

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T21:30:00+01:00

Spectacle théatre

Théatre du Chapeau