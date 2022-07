Afterwork tapas Montfort Montfort Catégories d’évènement: Montfort

Pyrénées-Atlantiques

Afterwork tapas Montfort, 5 août 2022, Montfort. Afterwork tapas

Expérience Béarn Montfort Pyrénées-Atlantiques

2022-08-05 18:30:00 – 2022-08-05 22:00:00 Montfort

Pyrénées-Atlantiques Retrouvez vous en famille, entre collègues ou entre amis autour de tapas et des bières. L’animation musicale est assurée par le groupe de musique » Noémie and Friends ». Retrouvez vous en famille, entre collègues ou entre amis autour de tapas et des bières. L’animation musicale est assurée par le groupe de musique » Noémie and Friends ». +33 5 59 66 04 05 Retrouvez vous en famille, entre collègues ou entre amis autour de tapas et des bières. L’animation musicale est assurée par le groupe de musique » Noémie and Friends ». Rafting64

Montfort

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Montfort, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Montfort Adresse Expérience Béarn Montfort Pyrénées-Atlantiques Ville Montfort lieuville Montfort Departement Pyrénées-Atlantiques

Montfort Montfort Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montfort/

Afterwork tapas Montfort 2022-08-05 was last modified: by Afterwork tapas Montfort Montfort 5 août 2022 Expérience Béarn Montfort Pyrénées-Atlantiques

Montfort Pyrénées-Atlantiques