Afterwork tapas Montfort, 1 juillet 2022, Montfort.

Expérience Béarn Montfort Pyrénées-Atlantiques OT Béarn des Gaves

2022-07-01 18:30:00 – 2022-07-01 22:00:00

Que sont les afterwork ? Eh bien, tous les vendredis de l’été, Expérience Béarn / Rafting 64 organise des soirées où tu peux te retrouver en famille, entre collègues ou entre amis autour de tapas et des bières. Et en plus, l’animation musicale est assurée par le groupe de musique « Pierre & Willy Trio ».

+33 5 59 66 04 05

Rafting64

dernière mise à jour : 2022-06-22 par OT Béarn des Gaves