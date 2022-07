Afterwork tapas

Afterwork tapas, 22 juillet 2022, . Afterwork tapas



2022-07-22 18:30:00 – 2022-07-22 22:00:00 Retrouvez vous en famille, entre collègues ou entre amis autour de tapas et des bières. L’animation musicale est assurée par le groupe de musique « H’on the Rocks ». Retrouvez vous en famille, entre collègues ou entre amis autour de tapas et des bières. L’animation musicale est assurée par le groupe de musique « H’on the Rocks ». Retrouvez vous en famille, entre collègues ou entre amis autour de tapas et des bières. L’animation musicale est assurée par le groupe de musique « H’on the Rocks ». dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville