Afterwork Swing au Château d’Artigny Montbazon, vendredi 15 mars 2024.

Afterwork Swing au Château d’Artigny Montbazon Indre-et-Loire

Vendredi

Toute l’équipe du Château d’Artigny est heureuse de vous retrouver pour un nouvel Afterwork Swing. Nous aurons le plaisir d’accueillir The Swing Shouters, un groupe de musiciens talentueux, accompagné de la chanteuse Lizzy Bourbon, ainsi que le groupe de danseurs Jumpin Jazz qui raviveront l’essence même des années 1920.

Au programme de cette soirée Show, bal swing et initiation au Lindy Hop, l’occasion parfaite pour améliorer votre technique de danse dans une ambiance chaleureuse et festive. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 19:30:00

fin : 2024-03-15

92 Rue de Monts

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire pascal.brault@artigny.com

L’événement Afterwork Swing au Château d’Artigny Montbazon a été mis à jour le 2024-02-29 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme