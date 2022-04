Afterwork Sushis- Rosés Rochecorbon, 6 mai 2022, Rochecorbon.

Afterwork Sushis- Rosés Rochecorbon

2022-05-06 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-06 22:30:00 22:30:00

Rochecorbon Indre-et-Loire Rochecorbon

19 EUR 19 La Maison Blanc-Foussy vous accueille le VENDREDI 6 MAI à partir de 18h30 pour son grand Afterwork de Printemps.

Après notre Afterwork Chill and Cheese, l’Afterwork Grands Crus ainsi que l’Afterwork Tapas et Vins étrangers, quoi de mieux que des sushis pour goûter nos nouveaux millésimes de rosés frais et gourmands !

Au programme : dégustation de sushis et de toutes nos cuvées en rosé, Touraine Blanc Foussy, rosé de Loire, rosé d’Anjou du Château de Fesles…

L’ambiance sera assurée par un DJ toute la soirée.

+33 2 47 40 40 20 https://fr.grandescavesstroch.com/

Blanc Foussy

Rochecorbon

