Le jeudi dans votre restaurant Oh Massalia, c’est Afterwork ! C’est le nouveau rendez-vous à ne pas manquer Et pour ce premier rendez-vous de la saison, ce sera aux couleurs et aux saveurs d’Halloween • Tapas Halloween • Cocktail spécial de l’horreur ? Et pour cet Afterwork spécial , nous avons le plaisir de recevoir Karolina Hartian, chanteuse/Guitariste Tous les ingrédients seront réunis pour passer une belle soirée ☺️ De 17h à 22 h Formule 20€ avec un verre de vin ou bière + tapas à partager Nous sommes situés au pied de l’hôtel Hotel AC By Marriott Marseille Prado Vélodrome, à côté de l’Orange Vélodrome 04 65 65 65 00 ♫♫♫ Oh Massalia 4 Allée Marcel Leclerc 13008 Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

