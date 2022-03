Afterwork : Soirée Tattoo Flash | L’Autre Bar Cherbourg-en-Cotentin, 18 mars 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Afterwork : Soirée Tattoo Flash | L’Autre Bar Espace René Le Bas Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin

2022-03-18 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-18 00:00:00 00:00:00 Espace René Le Bas Cherbourg

Cherbourg-en-Cotentin Manche

FLASHDAY ! Vendredi 18 mars c’est la première soirée Tattoo Flash de L’Autre Lieu ! 3 artistes pour l’occasion : L’Ogre Rouge, La Trogne et The Sinner (rien que ça!) Le tout dans une ambiance bien énervée, avec du punk, du rock et du hard core !

Attention : premier arrivé, premier servi !

info@lautre-lieu.fr +33 2 33 93 52 02 https://www.lautre-lieu.fr/events/

dernière mise à jour : 2022-03-04 par