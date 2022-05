Afterwork Sélestat, 5 mai 2022, Sélestat.

Afterwork Sélestat

2022-05-05 – 2022-05-05

Sélestat Bas-Rhin Sélestat

0 EUR L’association des établissements de nuit de Sélestat vous convie à leur afterwork, moment convivial pour bien finir sa journée de travail ! Bar la Cigogne : 05/05, 09/05, 07/07, 11/08 et 08/09. Bar le Tigre : 12/05, 16/06, 21/07, 18/08 et 15/09. Terrasse de l’Ill : 19/05, 23/06, 04/08, 25/08 et 22/09. Bar le Fox : 02/06, 30/06, 28/07, 01/09 et 29/09. Mercredi 25/05 : big afterwork au parc des Remparts.

Afterwork organisé par l’association des bars de Sélestat pour profiter d’un moment convivial en fin de journée

+33 6 86 66 18 77

L’association des établissements de nuit de Sélestat vous convie à leur afterwork, moment convivial pour bien finir sa journée de travail ! Bar la Cigogne : 05/05, 09/05, 07/07, 11/08 et 08/09. Bar le Tigre : 12/05, 16/06, 21/07, 18/08 et 15/09. Terrasse de l’Ill : 19/05, 23/06, 04/08, 25/08 et 22/09. Bar le Fox : 02/06, 30/06, 28/07, 01/09 et 29/09. Mercredi 25/05 : big afterwork au parc des Remparts.

Sélestat

dernière mise à jour : 2022-05-02 par