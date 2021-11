AFTERWORK ROBOT La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, 19 janvier 2022, ELANCOURT.

AFTERWORK ROBOT

du mercredi 19 janvier 2022 au mercredi 16 mars 2022 à La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines

La Commanderie vous propose un nouveau rendez-vous mensuel, des ateliers de pratique autour du numérique animés par POP Café. Ces ateliers de 2h sont indépendants et vous font découvrir des facettes différentes. Mercredi 19 janvier ROBOT : DESIGN THINKING Le numérique ça se touche, ça se sent et ça s’entend ! Et si on s’initiait au numérique avec un projet concret ? Un robot ça vous dirait ? Cet atelier de design thinking sera l’occasion de réfléchir ensemble à ce projet en prenant en main des outils collaboratifs et en créant ensemble les prochains ateliers ! Mercredi 16 février ROBOT : CODAGE ET PROGRAMMATION ROBOTIQUE Place au codage et programmation robotique ! Apprendre à coder présente de nombreux avantages au-delà de l’aspect ludique de la robotique, et ça on le découvrira ensemble ! Mercredi 16 mars ROBOT : GRAPHISME ET CRÉATION VISUELLE Le côté technique, c’est bien mais savoir valoriser son projet graphiquement c’est encore mieux ! Lors de cet atelier, vous aurez l’occasion d’être formé à la création visuelle. L’objectif : Créer une affiche pour l’évènement qui présentera les robots à la fin de nos sessions de formation. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 2,00€

Ateliers – Sciences Avec POP Café

La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-19T18:00:00 2022-01-19T20:00:00;2022-02-16T18:00:00 2022-02-16T20:00:00;2022-03-16T18:00:00 2022-03-16T20:00:00