La Commanderie – Elancourt, le mercredi 6 avril à 18:00

**Ateliers – Sciences** **Pour adultes** Les rendez-vous afterwork se poursuivent ! Vous pouvez venir occasionnellement ou suivre l’ensemble des ateliers. Le côté technique, c’est bien mais savoir valoriser son projet graphiquement c’est encore mieux ! Cet atelier vous donne l’occasion d’être formé à la création visuelle. L’objectif : créer une affiche pour l’évènement qui présentera les robots à la fin de nos sessions de formation. **AFTERWORKS A VENIR :** Mercredi 11 mai ROBOT : MAKEY MAKEY Venez vous initier à une autre forme de programmation avec l’utilisation du MaKey MaKey ! Ce kit électronique permet de programmer de manière ludique. Idéal pour se détendre après une journée de travail. Mercredi 15 juin ATELIER AFTERWORK ROBOT : MUSIQUE VIRTUELLE Musiciens, ou néophytes, ne loupez pas cette occasion de vivre et faire de la musique autrement ! Entre fusion des instruments de musique traditionnels et la technologie du monde numérique, venez surfer sur le son !

Tarifs : 3€ (SQY) / 4€ (hors SQY) – Sur réservation

