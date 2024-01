Afterwork rencontre avec Nicolas Davy Le Nida Issy-les-Moulineaux, vendredi 9 février 2024.

Afterwork rencontre avec Nicolas Davy Rencontre avec le photographe animalier Nicolas Davy à 19h30 au Nida Vendredi 9 février, 19h30 Le Nida Gratuit sur réservation en ligne

Le réseau Issy-Nature vous convie à la rencontre des clichés et du photographe Nicolas Davy :

Vendredi 9 février 2024 de 19h30 à 20h30 au Nida, pour adultes et adolescents, gratuit.

«La nature est à nos portes, il suffit d’ouvrir l’oeil».

Voilà la devise de Nicolas Davy, photographe animalier dont le terrain d’observation favori est Paris et ses alentours.

Venez à la rencontre de ses clichés spectaculaires d’espèces sauvages observées en milieu urbain. Des oiseaux, bien sûr, mais bien d’autres animaux encore, capturés par l’ojectif du photographe. Nicolas partagera avec nous ses anecdotes et ses rencontres pour nous faire redécouvrir Issy comme si c’était ailleurs.

https://vimeo.com/906760396

Prenez le temps de visiter son site web www.nicolasdavy.fr puis réservez au plus vite votre place.

Hébergé en Coeur de Ville au sein de l’école Françoise Giroud, le réseau Issy-Nature piloté par le CLAVIM (Cultures, Loisirs, Animations de la Ville d’Issy-les-Moulineaux) alterne les approches pédagogiques à travers des animations de sensibilisation à la biodiversité urbaine.

Le Nida, c’est une bulle de vie unique en son genre, ouverte à tous, où s’émerveiller et se découvrir.

Le Nid d’idées d’avenir, c’est un lieu de rassemblement chaleureux pour se sentir comme à la maison ! 11, Promenade coeur de ville

CLAVIM réseau Issy-Nature

rougegorge familier © Nicolas Davy