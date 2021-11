Bordeaux La Cité du Vin Bordeaux, Gironde Afterwork Pinot noir : à la découverte du pinot noir La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

le jeudi 25 novembre à La Cité du Vin

Promu par les ducs de Bourgogne dès le XIVème siècle, le Pinot noir est associé aux prestigieuses appellations de la Côte d’Or où il produit des vins rouges mondialement réputés. Cépage fragile, il se plaît généralement dans des climats frais mais il peut être rencontré dans des zones plus tempérées de pays chauds. Ses qualités lui permettent d’offre des vins délicats et élégants aussi bien vinifiés en vin rouge qu’en vin effervescent. A travers cet atelier, nous vous emmènerons à découvrir les grandes caractéristiques de ce cépage emblématique et ses multiples expressions de terroir. Partenariat : Comité Champagne, Conseil Interprofessionnel des vins d’Alsace, Swiss wine

PLEIN TARIF 18 € TARIF ABONNÉ / ÉTUDIANT 14,40 €

Promu par les ducs de Bourgogne dès le XIVème siècle, le Pinot noir est associé aux prestigieuses appellations de la Côte d'Or où il produit des vins rouges mondialement réputés La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux

2021-11-25T18:30:00 2021-11-25T19:30:00;2021-11-25T20:30:00 2021-11-25T21:30:00

