Afterwork : Perez et Ian Caulfield en concert L’Empreinte, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Savigny-le-Temple.

Afterwork : Perez et Ian Caulfield en concert

L’Empreinte, le vendredi 16 juillet à 19:00

**On va enfin pouvoir écouter Pérez, après moults reports ! Place à l’electro pop, et pour parfaire la soirée, on va a rajouté Ian Caulfield.** Après les deux albums « Saltos » (2015), et « Cavernes » (2018), PEREZ écrit le troisième chapitre de son histoire avec « SUREX » : un coup de chaud, à la fois fièvre et antidote, où l’artiste réoriente sa pop vers la lumière, ample et divagatrice. Comme tout droit sorti d’un film de Larry Clark ou de Gus Van Sant, Ian Caulfield renverse l’idée d’insouciance regrettée, comme un môme défendrait sa cause. Sa parole, dans ses propres courts métrages, et au sein de sa musique, réattribue au bas-âge le mérite de se poser des questions brutes auxquelles on s’attend trouver les réponses en grandissant **Perez :** [https://www.lempreinte.net/artistes/perez](https://www.lempreinte.net/artistes/perez) **Ian Caulfield :** [https://www.lempreinte.net/artistes/ian-caulfield](https://www.lempreinte.net/artistes/ian-caulfield) _Concert assis_ _Port du masque obligatoire_ _Respect des gestes barrières, vous connaissez la musique._

L’Empreinte 301 avenue de l’Europe 77176 Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T19:00:00 2021-07-16T22:30:00