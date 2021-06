Ploubazlanec Ploubazlanec 22620, Ploubazlanec Afterwork nautique Ploubazlanec Ploubazlanec Catégories d’évènement: 22620

Ploubazlanec

Afterwork nautique Ploubazlanec, 25 juin 2021-25 juin 2021, Ploubazlanec. Afterwork nautique 2021-06-25 – 2021-06-25 Rue du Roc’h Hir Pôle Nautique Loguivy-de-la-Mer

Ploubazlanec 22620 Venez louer un kayak, un paddle, un catamaran ou une planche à voile au pôle nautique de Loguivy de la Mer de 18h à 21h. Dernier départ sur l’eau à 19h.

Niveau d’autonomie requis (sortie libre en mer). pole.nautique@guingamp-paimpol.bzh +33 2 96 20 22 22 Venez louer un kayak, un paddle, un catamaran ou une planche à voile au pôle nautique de Loguivy de la Mer de 18h à 21h. Dernier départ sur l’eau à 19h.

Niveau d’autonomie requis (sortie libre en mer). dernière mise à jour : 2021-06-09 par

Détails Catégories d’évènement: 22620, Ploubazlanec Étiquettes évènement : Autres Lieu Ploubazlanec Adresse Rue du Roc'h Hir Pôle Nautique Loguivy-de-la-Mer Ville Ploubazlanec lieuville 48.82203#-3.06452