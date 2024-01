Afterwork musical Herbsheim, vendredi 5 juillet 2024.

Afterwork musical Herbsheim Bas-Rhin

Ambiance musicale et petite restauration

Venez passer un moment musical & convivial

Pour la restauration So Fresh & So Good et MAchouettecrêperie

Pour la musique LamuZik & Charivaris et Guy Schwoob EUR.

place de la mairie

Herbsheim 67230 Bas-Rhin Grand Est

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05

fin : 2024-07-05



L’événement Afterwork musical Herbsheim a été mis à jour le 2024-01-24 par Office de tourisme du grand Ried