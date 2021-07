Afterwork : Mss Frnce et You Said Strange en concert L’Empreinte, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Savigny-le-Temple.

Afterwork : Mss Frnce et You Said Strange en concert

L’Empreinte, le vendredi 9 juillet à 19:00

**Celle là, c’est la jeune garde du rock, prévoyez les protections auditives, car Mss Frnce et You Said Strange, ils vont pas venir pour plaisanter !** Depuis 2015, le quatuor anti-cliché MSS FRNCE réinterprète le punk en le rendant beau mais toujours agressif, communicatif car accessible, libre et à jamais vivant. Présentés comme des gendres parfaits, les 4 garçons dans la tempête emportent par leur enthousiasme nerveux. Pour être entendu et servir une révolte estimée juste, le groupe fait raisonner ses paroles, transpire de vitesse et dénonce un pouvoir odieux et des injustices sociales. Les rois mythomanes, la Méditerranée, les couleurs du deuil, tels sont les prochains sujets abordés et arborés par les quatre normands de You Said Strange qui, un seul album en poche, sont déjà tannés par les routes européennes et le soleil de l’Oregon. Un Rock puissant, réverbéré, baveux et salutaire. **MSS FRNCE :** [https://www.lempreinte.net/artistes/mss-frnce](https://www.lempreinte.net/artistes/mss-frnce) **You Said Strange :** [https://www.lempreinte.net/artistes/you-said-strange](https://www.lempreinte.net/artistes/you-said-strange) _Concert assis_ _Port du masque obligatoire_ _Respect des gestes barrières, vous connaissez la musique._

Celle là, c’est la jeune garde du rock, prévoyez les protections auditives, car Mss Frnce et You Said Strange, ils vont pas venir pour plaisanter !

L’Empreinte 301 avenue de l’Europe 77176 Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T19:00:00 2021-07-09T22:30:00