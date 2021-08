La Chapelle-de-Guinchay La Chapelle-de-Guinchay La Chapelle-de-Guinchay, Saône-et-Loire Afterwork Maison Jean Loron – Edition Rosé La Chapelle-de-Guinchay La Chapelle-de-Guinchay Catégories d’évènement: La Chapelle-de-Guinchay

Saône-et-Loire

Afterwork Maison Jean Loron – Edition Rosé La Chapelle-de-Guinchay, 26 août 2021, La Chapelle-de-Guinchay. Afterwork Maison Jean Loron – Edition Rosé 2021-08-26 – 2021-08-26 Maison Jean Loron 1846 D906 Pontanevaux

La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire La Chapelle-de-Guinchay EUR 16 16 Venez découvrir (ou redécouvrir) nos afterworks dans une ambiance estivale et toujours conviviale avec une édition Rosé ! Soirée champêtre dans le parc de la Maison Jean Loron, sélection de vins au verre, planches apéritives avec des produits frais et de saison, ambiance musicale chill & relax. Entrée : 16 €/pers (paiement sur place) avec remise de 4 tickets à l’entrée :

– 1 ticket = 1 dégustation de vin

