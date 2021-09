AFTERWORK – L’Orientation sans Stress – Réservée aux Parents Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, 4 octobre 2021, Trappes.

Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, le lundi 4 octobre à 18:00

**POUR CONSTRUIRE UN PROJET PROFESSIONNEL ET REALISTE** Appuyer-vous sur les potentiels de votre enfant ! _**Par Laetitia Dalle, Orthopédagogue, opératrice Potentialis**_ **ETRE A L’ECOUTE DES PROJETS DE SES ENFANT ?** Nos enfants ont parfois des rêves qui nous semblent fous concernant leur futur métier. Comment les écouter, entamer un dialogue et des échanges constructifs et bienveillants ? _**Par Marie Barbe, Psychologue Clinicienne et Psychologue du Travail**_ **S’INFORMER SUR LES METIERS** Quels professionnels contacter et comment se retrouver dans les ressources documentaires qui peuvent vous aider dans le parcours d’études de vos enfants. **_Par Yvelines Information Jeunesse_** _Soirée réservée exclusivement aux parents d’adolescents en questionnement sur leur orientation._ **INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 34 82 82 61**

Sur inscription, soirée réservée aux parents et aux professionnels de l’orientation scolaire

Pour vous aider à mieux appréhender et préparer le projet d’orientation de vos enfants afin de mieux les accompagner dans leurs choix.

Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines



2021-10-04T18:00:00 2021-10-04T21:00:00