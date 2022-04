Afterwork “les meilleurs jeudis soirs de chaque mois” Malay-le-Grand Malay-le-Grand Catégories d’évènement: Malay-le-Grand

Yonne

Afterwork “les meilleurs jeudis soirs de chaque mois” Malay-le-Grand, 21 avril 2022, Malay-le-Grand. Afterwork “les meilleurs jeudis soirs de chaque mois” Lieu-dit Les Bas Musats Bar de l’Hôtel Kyriad Malay-le-Grand

2022-04-21 – 2022-04-21 Lieu-dit Les Bas Musats Bar de l’Hôtel Kyriad

Malay-le-Grand Yonne EUR Nouveau rendez-vous du printemps aux Trois Colonnes !

Un afterwork est organisé chaque mois au bar de l’hôtel Kyriad, avec un thème différent.

Venez nombreux ! Nouveau rendez-vous du printemps aux Trois Colonnes !

Un afterwork est organisé chaque mois au bar de l’hôtel Kyriad, avec un thème différent.

Venez nombreux ! Lieu-dit Les Bas Musats Bar de l’Hôtel Kyriad Malay-le-Grand

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Malay-le-Grand, Yonne Autres Lieu Malay-le-Grand Adresse Lieu-dit Les Bas Musats Bar de l'Hôtel Kyriad Ville Malay-le-Grand lieuville Lieu-dit Les Bas Musats Bar de l'Hôtel Kyriad Malay-le-Grand Departement Yonne

Malay-le-Grand Malay-le-Grand Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malay-le-grand/

Afterwork “les meilleurs jeudis soirs de chaque mois” Malay-le-Grand 2022-04-21 was last modified: by Afterwork “les meilleurs jeudis soirs de chaque mois” Malay-le-Grand Malay-le-Grand 21 avril 2022 Malay-le-Grand Yonne

Malay-le-Grand Yonne