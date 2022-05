AFTERWORK LES JEUDIS DE L’ARBRE Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: 34000

Montpellier

AFTERWORK LES JEUDIS DE L’ARBRE Montpellier, 19 mai 2022, Montpellier. AFTERWORK LES JEUDIS DE L’ARBRE Montpellier

2022-05-19 20:00:00 – 2022-05-20 01:00:00

Montpellier 34000 Vivez ’ , en présence de la belle SIN’DEE aux platines, qui vous concoctera un Dj Set House/DeepHouse de qualité ►Cocktails

►Tapas apéritives

►Musique & ambiance festive

►Sunset N’attendez pas plus pour venir profiter de notre cadre exceptionnel

Tenue correcte exigée.

La direction se réserve le droit d’entrée.

– . Vivez ’ , en présence de la belle SIN’DEE aux platines, qui vous concoctera un Dj Set House/DeepHouse de qualité Cocktails

Tapas apéritives

Musique & ambiance festive

Sunset +33 4 34 76 96 96 Vivez ’ , en présence de la belle SIN’DEE aux platines, qui vous concoctera un Dj Set House/DeepHouse de qualité ►Cocktails

►Tapas apéritives

►Musique & ambiance festive

►Sunset N’attendez pas plus pour venir profiter de notre cadre exceptionnel

Tenue correcte exigée.

La direction se réserve le droit d’entrée.

– . Montpellier

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 34000, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement 34000

Montpellier Montpellier 34000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

AFTERWORK LES JEUDIS DE L’ARBRE Montpellier 2022-05-19 was last modified: by AFTERWORK LES JEUDIS DE L’ARBRE Montpellier Montpellier 19 mai 2022 34000 montpellier

Montpellier 34000