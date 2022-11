AFTERWORK LES ENFANTS SAGES Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle Un afterwork apéro-chill en terrasse, en haut de la porte Saint-Georges, ça vous dit ? Jeudi 8 et vendredi 9 décembre de 18h à 22h et samedi 10 décembre de 18h à 00h Organisé par l’association nancéienne Kontakt Prod, l’événement des Enfants sages promet trois jours de détente ambiance électro street art, avec dj, expositions et performances, au cœur du Cercle du Travail – entendez par là le dernier étage de la célèbre porte de la rue Saint-Georges. Et tout cela, en l’honneur de notre bon patron bien sûr ! Programme

Jeudi 8/12 de 18h à 22h :

Kontakt Crew (Seby JP Dino Galak) Vendredi 9/12 de 18h à 22h :

Unzip – Tubatomix Samedi 10/12 de 18h à minuit :

Brooklyn Baby (Paris) – Toxic – Last News From Disco Chaque jour

Live painting : Hyperactivity

Expo peinture : Runs

Expo Urbex : Stotoland Pratique

Entrée gratuite

Bar et petite restauration sur place

Cercle du Travail 1 bis rue Drouin à Nancy

Capacité limitée

+33 3 83 85 30 00 https://saint-nicolas.nancy.fr/programme/programme-du-18-novembre-au-3-janvier-4287/afterwork-les-enfants-sages-26952.html?cHash=0f417a8dd55635d0fc6d4d4d47864026

