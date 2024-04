Afterwork Le Blouge is out ! Route de Pélissanne Saint-Cannat, jeudi 23 mai 2024.

Afterwork Le Blouge is out ! Route de Pélissanne Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Blouge Toi et viens goûter notre nouvelle cuvée ! Un 100% Grenache, pas tout à fait un rouge, pas un blanc et toujours pas un rosé ! C’est le BLOUGE 2023 !

Un vin juteux et croquant, à consommer dans sa jeunesse, parfait pour vos soirées estivales!

Dégustation d’un verre de Blouge offerte. Possibilité de consommer sur place (vente de vin au verre et à la bouteille Blouge) mais aussi Minna et Villa Minna ainsi que les pizzas de Cococ Bello Pizza pour vous régaler. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 18:30:00

fin : 2024-05-23 21:30:00

Route de Pélissanne CD 17

Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@villaminna.fr

L’événement Afterwork Le Blouge is out ! Saint-Cannat a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de Tourisme d’Aix en Provence