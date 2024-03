Afterwork Karaoké Port de Plaisance d’Arzal 56190 Arzal Arzal, samedi 9 mars 2024.

Afterwork Karaoké A vos micros… Prêts… Chantez ! Venez participer à un karaoké familial dans une ambiance conviviale. Tous types de musiques et toutes générations confondus. Restauration sur place. Samedi 9 mars, 18h00 Port de Plaisance d’Arzal 56190 Arzal Gratuit: 0

A vos micros… Prêts… Chantez !

Venez participer à un karaoké familial dans une ambiance conviviale.

Tous types de musiques et toutes générations confondus.

Restauration sur place.

Port de Plaisance d'Arzal 56190 Arzal

