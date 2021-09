Longueil-Annel Longueil-Annel Longueil-Annel, Oise Afterwork Karaoké Longueil-Annel Longueil-Annel Catégories d’évènement: Longueil-Annel

Oise

Afterwork Karaoké Longueil-Annel, 23 septembre 2021, Longueil-Annel. Afterwork Karaoké 2021-09-23 18:00:00 – 2021-09-23 20:15:00

Longueil-Annel Oise Longueil-Annel 18 18 18 La journée a été longue?! Venez vous détendre à bord de l’Escapade lors d’un Afterwork Karaoké le jeudi 23 Septembre 2021 de 18h00 à 20h15. Embarquement à Longueil-Annel.

Tarif 18 euros, boissons comprises.

