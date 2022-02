Afterwork – Kameha Club Saint-Brieuc, 21 avril 2022, Saint-Brieuc.

Afterwork – Kameha Club Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit Saint-Brieuc

2022-04-21 – 2022-04-21 Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Le Kameha Club fait son retour, nouvelle formule !

Désormais ce rendez-vous afterwork du jeudi, revisité aura lieu tous les 2 mois !

Chaque session du Kameha accueille un invité spécial et vous propose une restauration apéritive en partenariat avec les commerces briochins L’Eau Rouge et Les Petits Gâteaux.

LIZA LIZA • CONSTANCE ROSA VERTOV [vinyles | Rennes]

Liza Liza

Moitié du duo A trois sur la plage et co-fondatrice de la maison de disques rennaise et féministe Cartelle, Liza Liza est également passeuse de disques : de la pop à la no-wave en passant par l’ambiant, l’electro et le post-punk, tout un programme !

Constance Rosa Vertov

Passionnée de musique, Constance Legeay a co-fondé l’association Rosa Vertov, collection de créations personnelles ou collectives développées autour de la musique, et collaboré à plusieurs projets autour des scènes punk/post-punk de femmes entre la fin des années 70 jusqu’au début des années 80. Au programme : rythmiques discoïdes, basse sautillantes, chant scandés, post-punk, synth wave… avec une pincée de hip-hop 90’s.

+33 2 96 01 51 40 https://bonjour-minuit.fr/

Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit Saint-Brieuc

