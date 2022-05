Afterwork – Kameha Club

Afterwork – Kameha Club, 23 juin 2022, . Afterwork – Kameha Club

2022-06-23 – 2022-06-23 Le Kameha Club fait son retour, nouvelle formule !

Désormais ce rendez-vous afterwork du jeudi, revisité aura lieu tous les 2 mois !

Chaque session du Kameha accueille un invité spécial et vous propose une restauration apéritive en partenariat avec les commerces briochins L’Eau Rouge et Les Petits Gâteaux. GUIDO (ACID ARAB) [djset | FRA] Depuis 10 ans, Acid Arab mélange acid house et musique orientale… mais bien avant ça, l’un de ses fondateurs Guido était déjà à l’œuvre en tant que journaliste musical, DJ, organisateur de soirées ou encore programmateur de la Flèche d’Or à Paris ! En parallèle de son parcours avec Acid Arab, il garde depuis très longtemps une passion pour les compilations, profitant de ses DJsets solo pour naviguer dans d’autres univers. Une autre facette à découvrir lors de ce Kameha Club ! Le Kameha Club fait son retour, nouvelle formule !

