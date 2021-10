Bordeaux Les vivres de l'art Bordeaux, Gironde Afterwork Ivre de l’art . Expo SAÏR le décrochage Les vivres de l’art Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Les Vivres de l’Art présentent, IVRE DE L’ART – AFTERWORK COCKTAILS Décrochage de l’exposition le 28 Octobre à partir de 19H. Ambiance sonore par @meryl_street Cocktails par @sunset_spirit La Genèse, par SAÏR Artiste multitâche issu du mouvement graffiti et adepte d’exploration urbaine, Saïr aime flaner dans des lieux à l’abandon en quête de matières et textures. Pour son exposition Genèse, il vous présente une série d’oeuvres réalisées sur des chutes de bois. ★ INFOS ★ à partir de 19H _ 23H Galerie des Vivres de l’Art ENTRÉE GRATUITE Bar sur place ☞ CB acceptée ★ NORMES SANITAIRES ★ Pass sanitaire obligatoire. Du gel hydroalcoolique sera en libre accès.

