Pour cette édition, nous vous invitons à découvrir le vignoble d’Irouléguy ! Etabli sur le piémont des Pyrénées, ce territoire est un très beau vignoble de montagne dispersé sur des terrasses abruptes surplombant les communes des Pyrénées-Atlantiques. Outre son terroir magnifique, Irouléguy possède aussi une riche histoire viticole dont on trouve trace dès le XIIe siècle, liée au passage des pèlerins sur le chemin de Compostelle. Avec une grande majorité de cépages rouges, l’AOC Irouléguy se décline en différents styles : des rouges charnus, des rosés soutenus ou encore des vins blancs frais et floraux ! A l’occasion de cet afterwork, vous pourrez ainsi découvrir le caractère de ce vignoble basque et ses spécificités à travers une dégustation de 4 vins représentatifs du terroir. En partenariat avec : L’Interprofession des Vins du Sud-ouest (IVSO)

PLEIN TARIF 19 € TARIF ABONNÉ / ÉTUDIANT 15,20 €

Le 3ème jeudi du mois, en collaboration avec ses partenaires viticoles, la Cité du Vin vous propose de partir à la découverte d’une région ou d’un pays producteur de vin. La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux Gironde

