Les Vivres de l’Art, le vendredi 11 juin à 19:00

[http://www.cfadage33.fr](http://www.cfadage33.fr) CfADAGE présentent : Démonstration de danse par Cf ADAGE _ de 19H à 20H _ sur la terrasse et dans le parc _ infos : www.cfadage33.fr > l’ADAPTEE 4 extraits – The Roots – Cie. Accrorap Youth de Gilles Baron – Fight Club de Brice Larrieu (Skorp) – Voyage de l’autre côté Cie.Yma + Evaluation solo des 1ère années _ 20H > 21H + DJ SET > 21H > 22H45 _ avec @Davy UNG _ Hip-Hop Party

entrée payante tarif unique : 4 € Réservez ici : https://www.helloasso.com/…/afterwork-hip-hop-avec-cfadage

Venez découvrir la démonstration de danse hip hop et contemporaine des ékèves de l’école Adage centre de formation de danse hip hop et contemporaine. Les Vivres de l’Art rue Achard – 33300 bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

2021-06-11T19:00:00 2021-06-11T23:00:00

