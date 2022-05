Afterwork : FeeLiNg Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’évènement: Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Afterwork : FeeLiNg, 2 juin 2022, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

2022-06-02 19:00:00

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 FeeLiNg (pop rock) :

FeeLiNg est un groupe avec des chansons douces mais, en bons rockeurs dans l’âme qu’ils sont, d’autres sont un peu plus envolées et rythmées.

Graff’ en live avec Repy One. http://www.comcom-ccspsl.fr/ Saint-Pourçain-sur-Sioule

