Gironde Afterwork en Médoc : Château Marquis de Terme Catégorie d’évènement: Gironde

Afterwork en Médoc : Château Marquis de Terme, 5 août 2021, . Afterwork en Médoc : Château Marquis de Terme 2021-08-05 18:30:00 – 2021-08-05 21:00:00

Gironde Margaux-Cantenac Cet événement, ouvert à tous, fête déjà ces 5 ans et vous propose cette année de profiter du cadre exceptionnel de 7 propriétés viticoles, de 18h30 à 21h00, tout au long de l’été. Entre collègues, entre amis ou en famille, écoutez, découvrez, dansez, et partager un moment de plaisir au coeur du vignoble médocain. Cet événement, ouvert à tous, fête déjà ces 5 ans et vous propose cette année de profiter du cadre exceptionnel de 7 propriétés viticoles, de 18h30 à 21h00, tout au long de l’été. Entre collègues, entre amis ou en famille, écoutez, découvrez, dansez, et partager un moment de plaisir au coeur du vignoble médocain. +33 5 56 88 30 01 Cet événement, ouvert à tous, fête déjà ces 5 ans et vous propose cette année de profiter du cadre exceptionnel de 7 propriétés viticoles, de 18h30 à 21h00, tout au long de l’été. Entre collègues, entre amis ou en famille, écoutez, découvrez, dansez, et partager un moment de plaisir au coeur du vignoble médocain. château Marquis de Terme dernière mise à jour : 2021-07-25 par

Détails Catégorie d’évènement: Gironde Autres Lieu Adresse lieuville 45.04203#-0.67751