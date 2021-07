Lamarque Château Malescasse Gironde, Lamarque Afterwork en Médoc – Château Malescasse Château Malescasse Lamarque

**A l’occasion de la 5ème édition des Afterworks en Médoc** Château Malescasse vous ouvre les portes de son parc le temps d’une soirée au bord de la piscine **le jeudi 15 juillet de 18h30 à 21h** **Entrée : 20 €/personne = 4 tickets** **(1 ticket = 1 verre de vin ou 1 assiette de tapas)** **Entrée gratuite pour les enfants** Ambiance musicale avec _**DJ MaXIM**_ Présence et dégustation de vins des 7 propriétés partenaires Assiettes apéritives Jeu-concours pour tenter de gagner un coffret de 6 bouteilles de vin et 1 bon cadeau **DRESS CODE : PORTEZ DU BLEU MARINE !** _Offres spéciales_ **5 bouteilles achetées = 1 offerte sur notre Château Malescasse 2018** **Cru Bourgeois Exceptionnel** _Vous pourrez également retrouver Château Malescasse à l’occasion des afterworks tout l’été :_ • Jeudi 1er juillet en rouge au Château Lamothe-Bergeron • Jeudi 15 juillet en bleu marine au Château Malescasse • Jeudi 5 août en orange au Château Marquis de Terme • Jeudi 19 août en bleu ciel au Château Maucaillou • Jeudi 2 septembre en vert au Château Paloumey • Jeudi 16 septembre en jaune au Château Dauzac • Jeudi 30 septembre en blanc au Château Cordeillan-Bages **Réservation conseillée au 05.56.58.90.09** **Ou par mail à** [**[contact@chateau-malescasse.com](mailto:contact@chateau-malescasse.com)**](mailto:contact@chateau-malescasse.com) [[https://www.facebook.com/afterworkenmedoc](https://www.facebook.com/afterworkenmedoc)](https://www.facebook.com/afterworkenmedoc) [[https://youtu.be/Tc-wtJYTK34](https://youtu.be/Tc-wtJYTK34)](https://youtu.be/Tc-wtJYTK34) [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepCZk783dds0DMwsXaSfRJlPrtUmDnB8XeOjbJrq1LzQfyZA/viewform?usp=pp_url](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepCZk783dds0DMwsXaSfRJlPrtUmDnB8XeOjbJrq1LzQfyZA/viewform?usp=pp_url)

