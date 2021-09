Afterwork en ligne – Découvrez l’intrapreneuriat ! Visio-conférence Zoom – Sorbonne Université, 4 octobre 2021, Paris.

Afterwork en ligne – Découvrez l’intrapreneuriat !

Visio-conférence Zoom – Sorbonne Université, le lundi 4 octobre à 18:30

Venez découvrir et échanger sur l’intrapreneuriat à travers le témoignage et le retour d’expérience sur le projet intrapreneurial développé par l’AJDB (Association de Jeunes pour le Développement à Bagnolet) et les étudiants du DU Gestion de projets entrepreneurial et intrapreneurial de Sorbonne Université. **Intervenants :** * Hervé Marc, L’atelier 4.0, coordinateur du DU Gestion de projets entrepreneurial et intrapreneurial * Moussa Sylla, Directeur Association de Jeunes pour le Développement à Bagnolet * Anissa Dehimi, étudiante-entrepreneur, alumni DU Gestion de projet entrpreneurial et intrapreneurial * Valérie Patrin Leclere, Directrice PEPITE Sorbonne Université

Inscription via un formulaire

