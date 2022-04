Afterwork Ébreuil Ébreuil Catégories d’évènement: Allier

Ébreuil

Afterwork Ébreuil, 24 juin 2022, Ébreuil. Afterwork Ébreuil

2022-06-24 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-24

Ébreuil Allier Ébreuil Dacutsa (jazz manouche) :

Bercés par la musique du monde à la suite de voyages par-delà les mers et les océans, ils ont forgé leur style musical unique, imprégné d’influences jazz manouche. Graff’ en live avec Repy One. Ébreuil

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Ébreuil Autres Lieu Ébreuil Adresse Ville Ébreuil lieuville Ébreuil Departement Allier

Ébreuil Ébreuil Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ebreuil/

Afterwork Ébreuil 2022-06-24 was last modified: by Afterwork Ébreuil Ébreuil 24 juin 2022 Allier Ébreuil

Ébreuil Allier