Espace Jack Roubin, le vendredi 18 mars à 19:00

Une tornade euphorisante de plus de 2 heures de musique irish, folk, regroupant les plus grands standards traditionnels des pubs d’Irlande (The Pogues, The Dubliners, The High Kings…) mais aussi des grands classiques du rock, désossés et remaniés aux accents de musiques celtiques (AC/DC, Springsteen) et les compositions de leur album en préparation.

L’Irlande festive des pubs revient en concert à Fenouillet !

Espace Jack Roubin place Alexandre Olives, 31150 Fenouillet



