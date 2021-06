AfterWork du Shopping Dj Set Arles, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Arles.

AfterWork du Shopping Dj Set 2021-07-01 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-01 La Meunerie / My Beers Allée Du colonel Beltrame

Arles Bouches-du-Rhône

SUMMER MIX

Votre My Beers et La Meunerie vous donnent rendez-vous le Jeudi 1 Juillet pour fêter nos retrouvaille sans restriction

Au programme :

Dégustations de bières éphémères // MY BEERS ARLES

Musique Deep// House //electro // DJTomPey

Tapas Cocktails & carte du soir // LA MEUNERIE

Pour l’occasion :

▶️ Bar extérieur

▶️ DJ dehors

▶️ Pétanque

Venez fêter la fin du confinement avec la Meunerie et My Beers !

corentincarasco@gmail.com +33 6 15 63 33 63

