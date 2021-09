Saint-Marcel-lès-Valence La Raffinerie Drôme, Saint-Marcel-lès-Valence Afterwork d’Octobre La Raffinerie Saint-Marcel-lès-Valence Catégories d’évènement: Drôme

La Raffinerie, le jeudi 7 octobre à 18:30

Une rencontre simple et conviviale juste pour échanger, mieux se connaître et se raconter notre été ! Venez nombreux ! Vous pouvez décider d’y participer même au dernier moment car aucune inscription n’est requise. Les consommations restent à votre charge. Présentation du pass sanitaire obligatoire.

Entrée libre, Les consommations restent à votre charge.

La Raffinerie 2 rue Topaze 26320 Saint Marcel les Valence Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

2021-10-07T18:30:00 2021-10-07T22:30:00

