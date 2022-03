Afterwork DLV (Tours) V AND B Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Afterwork DLV (Tours) V AND B, 31 mars 2022, Tours. Afterwork DLV (Tours)

V AND B, le jeudi 31 mars à 19:00

Connectez-vous à un écosystème de décideurs et d’acteurs dans le numérique et l’innovation. Partagez vos enjeux du moment, faites connaître vos projets et prenez une bonne dose d’inspiration ! Vous n’êtes pas encore membre de l’association et vous souhaitez en savoir plus ? Venez nous rencontrer, échanger avec l’équipe, et tisser de nouveaux liens ! RDV au V AND B, Passage du Palais à Tours.

Sur réservation

L’afterwork, c’est LE rendez-vous convivial des membres de Digital Loire Valley ! V AND B 12 rue Victor Hugo 37000 Tours Tours Prébendes Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T19:00:00 2022-03-31T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu V AND B Adresse 12 rue Victor Hugo 37000 Tours Ville Tours lieuville V AND B Tours Departement Indre-et-Loire

