Soirée Blind Test pour notre prochain afterwork ! RDV le jeudi 7 avril dès 18h30 à Le Plaza Valence 17 bvd Maurice Clerc.

Entrée libre, les consommations restent à votre charge

Une rencontre simple et conviviale juste pour échanger, mieux se connaître ! Le Plaza 17 boulevard Maurice Clerc valence Valence Drôme

2022-04-07T18:30:00 2022-04-07T22:30:00

