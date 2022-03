Afterwork “Danses et Chants occitans” 13,Allée de l’Amitié,Lagarrigue (81)

Afterwork “Danses et Chants occitans” 13,Allée de l’Amitié,Lagarrigue (81), 25 mars 2022, . Afterwork “Danses et Chants occitans”

13, Allée de l’Amitié, Lagarrigue (81), le vendredi 25 mars à 19:00

*Dès à présent notez notre prochain rendez-vous* ***Spécial AFTERWORK OCCITAN** du vendredi **25 mars 2022** à partir de 19H00**Danses et chants occitans en partenariat avec l’IEO de Castres**Entrée libre* *Invitez-vos amis, c’est gratuit!**Buvette et grignotage sur place**source : événement [Afterwork “Danses et Chants occitans”](https://agendatrad.org/e/35733) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit

organisé par IEO 81 – Centre Occitan del País Castrés, MJC et MJC Lagarrigue 13,Allée de l’Amitié,Lagarrigue (81) 13, Allée de l’Amitié, 81090 Lagarrigue, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T19:00:00 2022-03-25T23:00:00

Détails Autres Lieu 13,Allée de l'Amitié,Lagarrigue (81) Adresse 13, Allée de l'Amitié, 81090 Lagarrigue, France lieuville 13,Allée de l'Amitié,Lagarrigue (81)

13,Allée de l'Amitié,Lagarrigue (81) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//