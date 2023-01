Afterwork Créatif à la Galerie Saint-Jacques Saint-Quentin, 4 mai 2023, Saint-Quentin .

Afterwork Créatif à la Galerie Saint-Jacques

14 rue de la sellerie Saint-Quentin Aisne

2023-05-04 18:30:00 – 2023-05-04 20:00:00

Saint-Quentin

Aisne

L’afterwork créatif arrive à Saint-Quentin le jeudi 4 mai de 18h30 à 20h ! Et la bonne nouvelle, c’est qu’il se déroule au sein de l’exposition « La Grande Histoire du cirque ».

Laissez parler votre créativité autour d’un verre ! Chevalets, toiles et peintures seront à votre disposition et des médiateurs présents pour vous accompagner dans votre création. L’occasion unique de créer de nouveaux liens !

Pour les 18 ans et plus.

Tarif unique de 4€ – Sur réservation 03 23 06 93 74 ou clara.saintcyr@saint-quentin.fr

Une boisson offerte

Places limitées

Afterwork proposé dans le cadre de l’exposition La Grande Histoire du Cirque du 4 février au 4 juin 2023 à la Galerie Saint-Jacques.

clara.saintcyr@saint-quentin.fr +33 3 23 06 93 74

Saint-Quentin

