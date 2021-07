Savigny-le-Temple L'Empreinte Savigny-le-Temple, Seine-et-Marne Afterwork : Cosse et We Hate You Please Die en concert L’Empreinte Savigny-le-Temple Catégories d’évènement: Savigny-le-Temple

Seine-et-Marne

L'Empreinte, le vendredi 23 juillet à 19:00

**La tartine sera donc ce vendredi 23 juillet avec deux groupes les plus en vogue du moment !** Cosse oscille entre post rock et noise. Harmonies tranchantes et magmas de larsens nous plongent dans un cumulonimbus opaque. Avec pour seul écho une voix décharnée qui, lorsqu’elle ne scande pas, murmure. Il y a chez Cosse une sensibilité et une fragilité frappante. Après avoir défendu son premier album pendant plus de deux ans, We Hate You Please Die revient poser son regard sur sa réalité. Si l’explosion de colère et l’envie d’exister étaient l’amorce de tout ça, c’est un regard toujours furieux mais plus mélancolique qui emmène ce nouvel album : « Can’t Wait To Be Fine ». **Cosse :** [https://www.lempreinte.net/artistes/cosse](https://www.lempreinte.net/artistes/cosse) **We Hate You Please Die :** [https://www.lempreinte.net/artistes/we-hate-you-please-die](https://www.lempreinte.net/artistes/we-hate-you-please-die) _Concert assis_ _Port du masque obligatoire_ _Respect des gestes barrières, vous connaissez la musique._ La tartine sera donc ce vendredi 23 juillet avec deux groupes les plus en vogue du moment ! L’Empreinte 301 avenue de l’Europe 77176 Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple Seine-et-Marne

2021-07-23T19:00:00 2021-07-23T22:30:00

