Afterwork concert et tapas au Château Toulouse-Lautrec Lieu-dit Malromé Saint-André-du-Bois, vendredi 19 juillet 2024.

Pour les amateurs de musique et de moments conviviaux à partager en couple, entre amis ou en famille, notez bien les dates de nos prochains Afterworks Concerts et Tapas au Château Toulouse-Lautrec, en juillet et août !

-Vendredi 12 juillet CONCERT JAZZ avec le groupe Paola Vera Trip

-Vendredi 19 juillet CONCERT POP avec l’artiste Kelly ou Moi

-Vendredi 9 août CONCERT POP Kelly ou Moi

-Vendredi 23 août CONCERT CLASSIQUE avec les Solistes de l’Orchestre de Chambre Français

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE, TAPAS ET BOISSONS À LA CARTE

RÉSERVATIONS EN LIGNE WWW.CHATEAUTOULOUSELAUTREC.COM 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 20:00:00

fin : 2024-07-19 22:00:00

Saint-André-du-Bois 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine visite@chateautoulouselautrec.com

L’événement Afterwork concert et tapas au Château Toulouse-Lautrec Saint-André-du-Bois a été mis à jour le 2024-03-29 par Gironde Tourisme