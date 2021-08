Épinal Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal, Vosges AFTERWORK – CLUEDO : Une affaire à en perdre la tête Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC), le vendredi 24 septembre à 18:00

Spinal, fin du XIIIème siècle. Ces jours-ci, la halle est devenue le théâtre d’un crime macabre : Lothaire, le drapier, y a été décapité. L’échevin de la ville aurait débusqué l’horrible coupable : Berthe, la nourrice de la famille. Cette dernière a été condamnée à être pendue sur la place publique. Venez menez l’enquête sur ce meurtre au coupable trop évident pour sauver Berthe.

Gratuit, sur réservation

Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) 1 place Lagarde , 88000 Epinal Épinal Vosges

2021-09-24T18:00:00 2021-09-24T19:30:00

