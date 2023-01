Afterwork ciné #2 La Souce Vichy Vichy Catégories d’Évènement: Allier

Afterwork ciné #2 La Souce Vichy, 27 février 2023, Vichy . Afterwork ciné #2 La Souce 1 avenue des Célestins Médiathèque de l’Orangerie Vichy Allier Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins

2023-02-27 18:00:00 18:00:00 – 2023-02-27 20:00:00 20:00:00

Allier Nouveaux à l’Orangerie, les Afterworks ciné sont gratuits et ouverts à tous :-)

Le second est un film de Rodolphe Louga, La Source. mediatheque-orangerie@vichy-communaute.fr +33 4 70 30 43 50 http://mediatheques.vichy-communaute.fr/ Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy

