Centre International des Arts en Mouvement, le samedi 10 juillet à 19:00

Le CIAM vous invite à passer une soirée sous la pinède en plein cœur du Festival jours [et nuits] de cirque(s). La Banda du Dock orchestre de musiciens sera au CIAM pour vous proposer un répertoire varié et énergique de musique essentiellement composée de salsa, de rock et Hard Rock ! En perspective, une sympathique soirée entre jeux en plein air, bonne musique en famille ou entre amis ! Informations pratiques : Entrée gratuite – Sur réservation Samedi 10 juillet au Centre International des Arts en Mouvement, 4181 route de Galice, 13090 Aix-en-Provence. Ouverture du CIAM à 18h30 – Fermeture à 23h30. Vous aurez la possibilité de vous restaurer à l’espace de convivialité. Ce festival est porté par l’énergie de nos équipes et l’envie partagée avec les artistes de vous retrouver. Si vous souhaitez nous soutenir dans cette initiative, vous pouvez choisir l’un des deux niveaux de tarif de spectateur solidaire. Merci beaucoup !

2021-07-10T19:00:00 2021-07-10T23:00:00

