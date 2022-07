Afterwork Chill and Play Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Afterwork Chill and Play

Aix-en-Provence, 21 juillet 2022

CIAM – Centre International des Arts en Mouvement
4181 Route De Galice
La Molière Aix-en-Provence

2022-07-21 18:30:00 – 2022-07-21 23:00:00

CIAM – Centre International des Arts en Mouvement 4181 Route De Galice

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Alors que le soleil se couchera, venez partager des plats savoureux aux inspirations du monde proposés par nos foodtrucks partenaires.



Un bar vous servira des boissons fraiches à siroter dans la pinède avec vos proches et des jeux de plein air en libre-service viendront réjouir les plus joueurs !



Tout au long de la soirée, un DJ proposera une ambiance musicale pétillante qui ravira petits et grands !



Le 21 juillet, venez passer une soirée conviviale avec vos proches au CIAM, un nouvel afterwork Chill and Play ! Une belle soirée pour se réunir entre amis ou en famille !

Alors que le soleil se couchera, venez partager des plats savoureux aux inspirations du monde proposés par nos foodtrucks partenaires.

Un bar vous servira des boissons fraiches à siroter dans la pinède avec vos proches et des jeux de plein air en libre-service viendront réjouir les plus joueurs !

Tout au long de la soirée, un DJ proposera une ambiance musicale pétillante qui ravira petits et grands !

Ambiance conviviale garantie !



Un bar vous servira des boissons fraiches à siroter dans la pinède avec vos proches et des jeux de plein air en libre-service viendront réjouir les plus joueurs !



Tout au long de la soirée, un DJ proposera une ambiance musicale pétillante qui ravira petits et grands !



contact@ciam-aix.com +33 4 65 04 61 42 http://www.artsenmouvement.fr/

