Bouches-du-Rhône Le CIAM vous invite le mercredi 6 juillet à passer une soirée sous la pinède pour célébrer l’été lors d’un nouvel Afterwork Chill and Play !



Au programme : une soirée animée par un DJ, un bar vous servira des boissons fraiches, des foodtrucks locaux et gourmands seront là pour vous régaler, mais aussi de nombreuses activités (molky, badminton, pétanque, etc.) vous seront proposées pour profiter pleinement de cette soirée estivale !



Centre International des Arts en Mouvement 4181 Route de Galice Aix-en-Provence

