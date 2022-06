Afterwork Chill and Play, 2 juin 2022, .

Afterwork Chill and Play

2022-06-02 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-02 23:00:00 23:00:00

Le CIAM organise son tout premier Afterwork Chill and Play de l’année, une occasion parfaite pour vous détendre après une journée de travail !



Sur place, un DJ Set proposera une ambiance musicale pour égayer cette soirée d’été. Dans un cadre agréable, un bar vous servira des boissons fraîches et des foodtrucks vous proposeront des plats gourmands concoctés à partir de produits locaux et de saison. Des activités divertissantes en plein air, comme du molky ou encore de la pétanque, seront également disponibles pour petits et grands.



Un instant pour se réunir sous le signe du partage et de la joie !

Venez profiter d’un moment de détente lors du premier Afterwork Chill and Play de la saison estivale du CIAM !

contact@ciam-aix.com +33 6 36 34 05 73 http://www.artsenmouvement.fr/

dernière mise à jour : 2022-05-17 par